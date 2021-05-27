В Омске начинается еще один суд над Нателой Полежаевой, задолжавшей работникам «Рассвета» 2,4 млн

Руководитель «Рассвета» задолжала своим сотрудникам 2,4 млн рублей.

В Омске закончено расследование в отношении директора ООО «Центр реабилитации "Рассвет"» и ООО «Парк Отель "Рассвет"» Нателы Полежаевой. Ее обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: один эпизод – частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и два – полная невыплата заработной платы.

- В ходе расследования установлено, что фигурантка уголовного дела допустила невыплату заработной платы, как в полном, так и в частичном размере 15 работникам, расходуя денежные средства на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Общая сумма задолженности перед работниками указанных организаций составила около 2,4 млн рублей. Вину в совершении инкриминируемых преступлений женщина не признала.

Дело передано для рассмотрения в мировой суд.