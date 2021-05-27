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Общество27 мая 2021 5:51

В Омске целую семью положили в больницу с подозрением на опасный штамм коронавируса

Их выписали через 10 дней
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Фото: Минздрав Омской области

Фото: Минздрав Омской области

В Омске целую семью госпитализировали с подозрением на новый опасный штамм коронавируса. Речь об индийском штамме, от которого умирают значительно чаще. Сейчас в этой стране самая тяжёлая ситуация с пандемией. Ежедневно в Индии регистрируют сотни новых случаев ковида.

Почему именно у троих омичей заподозрили именно индийский штамм, не поясняется. Однако, по информации Минздрава региона, пациентов тщательно проверили. Новый штамм не подтвердился и семью выписали. Трое омичей провели в больнице около десяти дней. Сейчас они чувствуют себя нормально.