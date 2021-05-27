В Омске целую семью положили в больницу с подозрением на опасный штамм коронавируса

Фото: Минздрав Омской области

В Омске целую семью госпитализировали с подозрением на новый опасный штамм коронавируса. Речь об индийском штамме, от которого умирают значительно чаще. Сейчас в этой стране самая тяжёлая ситуация с пандемией. Ежедневно в Индии регистрируют сотни новых случаев ковида.

Почему именно у троих омичей заподозрили именно индийский штамм, не поясняется. Однако, по информации Минздрава региона, пациентов тщательно проверили. Новый штамм не подтвердился и семью выписали. Трое омичей провели в больнице около десяти дней. Сейчас они чувствуют себя нормально.