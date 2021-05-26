В Омске поймали вандала, который запустил бутылкой в «Адмирал»

Омича нашли спустя два дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о том, что в новый троллейбус «Адмирал» неизвестный запустил стеклянной бутылкой. Снаряд прилетел в машину так удачно, что даже разбил заднее окно.

Спустя несколько дней поисков полиции удалось установить виновника. Им оказался 26-летний местный житель. Он возвращался домой по улице проспект Мира и выпивал. За рулем находилась его супруга. Когда пиво в банке закончилось, мужчина решил ее выбросить, открыл форточку и вышвырнул пустую тару. В этот момент рядом проезжал «Адмирал», в стекло которого омич и попал. Останавливаться супруги не стали, а просто уехали домой. Свою вину в случившемся задержанный признает, но комментировать произошедшее не стал. Как уточнили в пресс-службе полиции, на омича завели административное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества».