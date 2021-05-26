Омич ограбил таксиста, чтобы заплатить за наркотики

Водителю угрожали несуществующим пистолетом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в полицию обратился 32-летний водитель такси. Он рассказал, что вечером мужчина взял заказ, по которому должен был отвезти мужчину и женщину до улицы 8-я Балтийская в Ленинский округ. Клиенты попались не самые приятные: они были пьяны, шумели и мешали ехать. Водитель решил не заканчивать поездку, поэтому на улице Лобкова попросил пассажиров выйти. Больше всего эта просьба разозлила мужчину. Он пригрозил таксисту, что застрели его, если тот не отдаст ему все имеющиеся деньги. Омич убедительно заверил, что оружие у него с собой в заднем кармане брюк. Водитель испугался и отдал все, что было, - 400 рублей. С этими деньгами пассажиры и ушли.

Как уточнили в пресс-службе полиции, найти подозреваемого удалось быстро. Им оказался ранее судимый 22-летний омич. Следователям он рассказал, что похищенные деньги он потратил на приобретение наркотиков. Омича задержали и завели уголовное дело по статье «Кража».