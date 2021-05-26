В Омске проверят, работают ли кондиционеры в автобусах в жару

В омском общественном транспорте будут проверять работу кондиционеров. Фото: Омская губерния

Аномальная жара установилась в Омске и держится практически несколько недель. Днем температура стабильно поднимается выше +30 градусов. Из-за этого в мэрии начали контролировать температуру в салонах общественного транспорта. Под палящим солнцем автобусы быстро нагреваются и без охлаждения в них находиться просто невыносимо.

- С учетом климатической ситуации, перед предприятиями была поставлена задача использовать имеющиеся в подвижном составе кондиционеры для охлаждения воздуха. При отсутствии кондиционера кондукторам и водителям рекомендовано использовать проветривание салонов, – сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец.

За соблюдением температурного режима в салонах будут следить контролеры на линиях. В мэрии отметили, что кондиционеры есть в новых «Адмиралах» и ПАЗ 320435-04. Водитель может включить или выключить их по просьбе пассажиров.