«Нас сносит»: Буря началась в поселке под Омском

О резком ухудшении погоды Омичей и жителей области предупреждали уже не раз. Сегодня вечером по региону пройдется ураганный ветер и сильные осадки. В городе пока не чувствуется больших ухудшений погоды, только солнце спряталось за тяжелыми тучами, а вот недалеко от города в поселке Новоомский буря уже началась.

Один из местных жителей записал видео, на котором показал, как резко изменилась погода. Небо потемнело и поднялся сильнейший ветер, который легко клонит деревья к земле. Мужчина даже рискнул ненадолго выйти на балкон, но быстро вернулся обратно. Порывами ветра у него чуть не унесло телефон.

- Ничего не видно и телефон чуть не вырывает, - описал свои ощущения автор.