Ураганный ветер и град: На Омск надвигается непогода

Синоптики прогнозируют ливень и град. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске уже неделю стоит аномальная жара. Столбик термометра днем почти неделю не опускается ниже + 30 градусов. Погода дает только короткие передышки, во время которых погода резко портится, поднимается сильный ветер и идет дождь. Так уже было недавно. Вот и сейчас, похоже, омичам придется пережить настоящую бурю.

Синоптики из Обь-Иртышского УГМС сообщают, что сегодня, 26 мая во второй половине дня местами по Омской области возможно резкое ухудшение погоды. Порывы ветра усилятся до 25-27 метров в секунду, что уже смело можно считать ураганом, а также может пойти дождь и град. Такая же погода сохранится и 27 мая, а к выходным снова установится жаркая погода.