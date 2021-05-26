Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 11:56

Омич убил приятеля из-за нежелания ставить забор

Мужчина решил, что не должен выполнять эту работу и пытался заставить коллегу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сельчанина задержали и заключили под стражу.

Сельчанина задержали и заключили под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Убийством закончился обычный спор между рабочими фермерского хозяйства в селе Щербаки под Омском.

Как выяснили следователи, конфликт между двумя работниками 58 и 35 лет произошел 21 мая. Они вместе распивали спиртное и именно в этот момент решили определить, кто будет выполнять задание, которое им поручил начальник - поставить забор. Никто не хотел этим заниматься, поэтому и произошел конфликт. Старший мужчина так избил младшего, что он скончался.

Как уточнили в пресс-службе следкома, подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.