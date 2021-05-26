Парковку в селе Омской области, где девочка порезала шею, проверят следователи

Ребенок испугался после падения, ведь даже не понял, что именно произошло.

Накануне мы рассказывали о неприятном случае с 6-летней девочкой. Она с семьей отдыхала на страусиной ферме. Когда семья собралась уезжать и уже подходила к машине, ребенок не заметил тонкую веревку. Девочка получила глубокие порезы на шее, а на базе отдыха, как оказалось, не было даже травмпункта. Произошедшим заинтересовались в следственном комитете и начали проверку.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.