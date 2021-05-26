«Росводоканал Омск» приступил к санации водоводов

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Специалисты обновят два водовода, которые снабжают водой жителей Кировского и Советского округов. Методом нанесения цементно-песчаного раствора будут санированы трубопроводы общей протяженностью 1400 метров, диаметром 1000 мм.

«Цель реализуемых мероприятий – восстановление водоводов. Один их них введен в эксплуатацию в 1965 году, другой – в 1983-м. Это стальные трубопроводы, каждый из которых отслужил по несколько десятилетий. Несмотря на то, что коммуникации имеют стратегическое значение для обеспечения омичей питьевой водой, все работы мы проведем без отключения потребителей, попеременно и по согласованному графику. Завершить санацию мы планируем до 1 сентября этого года», - рассказывает директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Гарантийный срок на проведенные работы составляет 60 месяцев, а срок последующей эксплуатации коммуникаций увеличится еще на 30 лет.

Это не первые объекты водопроводной инфраструктуры, обновленные таким способом. С 2016 по 2020 гг. на предприятии санировали шестой, седьмой и восьмой водоводы. В этом году также будет завершено обновление участка трубопровода диаметром 800 мм на 19 Линии.

Кроме того, на сетях канализационной инфраструктуры современными способами обновлены ключевые коллекторы диаметром 1500, 2000 и 2500 мм, транспортирующие сточные воды на очистные сооружения канализации, коллектор в районе природного парка Птичья Гавань и на улице Доковской. В настоящее время работы по обновлению сетей канализации ведутся в центре города на улице Волховстроя.