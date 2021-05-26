На омичей, чья дочь чуть не выпала из окна, завели уголовное дело

Расследование проводит следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторое время назад мы рассказывали, как в Омске спасали маленькую 6-летнюю девочку. Ее, стоящую на подоконнике, заметили прохожие и вызвали спасателей. Оказалось, что дома не было никого из взрослых уже долгое время. Мать объяснила, что приходится оставлять девочку дома, ведь мест в садиках не хватает. Но и это оказалось не так.

Делом заинтересовался Следственный комитет. Там уже завели уголовное дело по статье ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уточнили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, 24-летняя омичка оставила маленькую дочь с мужем, а сама отправилась на работу. Но мужчина не стал следить за ребенком, а просто ушел из дома. В это время ребенок и забрался на подоконник. Расследование продолжается.