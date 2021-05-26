Омские медики выезжают на предприятия для вакцинации

Омскими медиками выполнены 1 168 выездов на 41 предприятие, в организации и учреждения с целью вакцинирования граждан без отрыва от работы. В общей массе привитых это 15 435 человек.

Сегодня очередной «выход в свет» у одной из прививочных бригад Городской клинической больницы № 11. Среди прочих адресов, пожалуй, самый важный: ул. Багратиона, 7 — общеобразовательная школа № 16.

— Педагоги в зоне риска, — отмечает Бахыткуль Джамединова заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы ГКБ № 11, — Тем, кто не поставил прививки, мы рекомендуем сделать это в ближайшее время для формирования стойкого иммунитета против коронавируса к началу нового учебного года.

Сами учителя прекрасно понимают важность прививочной кампании, ведь во время первой волны пандемии многие переболели, да и живое взаимодействие с учениками все-таки предпочтительнее, чем уроки по скайпу.

— Мы выражаем благодарность медикам за их сложную работу, за заботу о нас, — сказала директор школы Светлана Полякова, — У нас практически 100% коллектива поставили прививку. Никаких сомнений не было. Если вначале пандемии и врачи, и пациенты не понимали, с чем приходится иметь дело, то сейчас добровольно подвергать себя опасности, когда есть прививка — просто безрассудно.