«Транснефть - Западная Сибирь» проверило противопожарную подготовку персонала

В ходе учений на Омской линейной производственно-диспетчерской станции, а также ЛПДС «Москаленки» и «Сокур» были отработаны практические действия работников станций, членов добровольных пожарных дружин (ДПД), а также работников ведомственных и договорных пожарных команд объектов при ликвидации последствий нештатных ситуаций. Также проверялась исправность автоматической системы пожаротушения.

Согласно замыслу учений, на всех трех станциях в результате взрыва паровоздушной смеси в резервуаре произошло загорание нефти по всей поверхности зеркала. Работники станций были эвакуированы. Участники тренировок в установленные сроки выполнили тушение условных возгораний в резервуарах с использованием передвижной пожарной техники.

В общей сложности в трех ПТУ принимали участие 70 человек, была задействована специализированная пожарная техника АО «Транснефть – Западная Сибирь» и МЧС России – 18 автомобилей воздушно-пенного тушения с пожарно-техническим вооружением и оборудованием.

Наблюдатели отметили, что все задачи, поставленные перед участниками, были выполнены в полном объеме и в нормативное время.

Подобные тренировки позволяют проверить степень готовности пожарных подразделений, членов ДПД и персонала объекта к нештатным ситуациям и оперативному взаимодействию. В 2021 году на объектах АО «Транснефть - Западная Сибирь» будет проведено 9 ПТУ