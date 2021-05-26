Из-за горящей свалки омичи дышали сероводородом

Из-за дыма сложно что-нибудь разобрать. Виден лишь полыхающий мусор. Фото: скриншот с видео

В Омске установилась аномально жаркая погода. Температура почти каждый день бьет рекорды. Накануне омичи почувствовали неприятный запах в воздухе. Его причиной оказалась Советская салка. Из-за жаркой и солнечной погоды мусор загорелся. Очевидцы этого сняли пугающие кадры. В безветренную погоду густой тяжелый дым быстро распространился по всей территории салки. В лучах закатного солнца пейзаж выглядит очень устрашающе.

В минприроды уточнили, что горела не только свалка, но и территория недалеко от буферных прудов.

- Проведены замеры атмосферного воздуха в районе рассеивания выбросов в пос. Николаевка. По результатам исследований выявлено превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,25 раз, - рассказали о результатах исследования воздуха в пресс-службе ведомства.

Также уточнили, что пожары удалось быстро ликвидировать. В их тушении принимали участие МЧС и пожарные части АО «Газпромнефть-ОНПЗ».