Александр Бурков обсудил с главой "Газпрома" строительство нового завода в Омске

Омский губернатор Александр Бурков провел рабочую встречу с главой компании «Газпром нефть» Александром Дюковым. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор Александр Бурков провел рабочую встречу с главой компании «Газпром нефть» Александром Дюковым. На ней обсуждались инвестиционные и научные проекты, реализуемые в регионе. Подведены 8-летние итоги программы социальных инвестиций «Родные города», которая позволяет с помощью грантов реализовывать полезные инициативы омичей. В этом году будет поддержано 33 подобных проекта.

Стороны обсудили строительство завода по производству графитированных электродов качества Ultra High Power. Проект реализуется в рамках созданной в регионе в прошлом году особой экономической зоне «Авангард».

Также подробно поговорили Александр Бурков и Александр Дюков и о создании в Омске завода по производству катализаторов. Он включает как строительство завода мощностью 21 тыс. тонн катализаторов в год, так и развитие научно-исследовательской инфраструктуры. Данный проект позволит создать в регионе более 300 новых высокотехнологичных рабочих мест.