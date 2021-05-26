Нарушители ветеринарного законодательства заплатят штраф в двойном размере

Мировой судья Колосовского района Омской области постановил признать гражданок Соколову В.Г., Мельникову Н.В. и Вахъянову Е.Б. виновными по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок» и подвергнуть их административному наказанию в двукратном размере сумм неоплаченных штрафов - 1 000 рублей в каждом случае.

Ранее три жительницы с. Новологиново отказались предоставлять ветеринарной службе Колосовского района сельскохозяйственных животных, крупный рогатый скот для проведения обязательных плановых противоэпизоотических мероприятий, были привлечены к административной ответственности Управлением Россельхознадзора по Омской области, но не оплатили в установленные сроки наложенные штрафы.

По данным фактам Управлением направлены заявления в Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области для принудительного взыскания штрафов. Также в отношении данных лиц возбуждены административные производства, материалы направлены в судебные органы.

В ходе судебного заседания вышеназванные граждане вину признали и согласились с обстоятельствами, изложенными в протоколе.

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Внимание! В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Уважаемые граждане, помните - своевременно уплаченный штраф позволит вам избежать более сурового денежного наказания!