Омский губернатор обсудил с вице-премьером подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Два года осталось до проведения молодежного первенства мира по хоккею в Омске. Сейчас возводится новая домашняя арена для ХК "Авангард", на которой пройдут игры чемпионата. Процесс подготовки к этому турниру омский губернатор Александр Бурков обсудил с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Последний отметил, что крайне важно подготовить на должном уровне городскую инфраструктуру к приему гостей и участников первенства.

Губернатор проинформировал вице-премьера о ходе строительства многофункционального спортивного комплекса «Арена Омск» Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Александр Бурков подробно рассказал вице-премьеру о ходе строительства арены в Омске. Оно ведется в рамках государственно-частного партнерства между Правительством РФ, компанией «Газпром нефть» и Правительством Омской области. Основную часть финансирования на паритетных условиях несут «Газпром нефть» и Правительство России. Из федерального бюджета на эти цели предусмотрено 5 миллиардов рублей - эти средства выделяются траншами. Все работы ведутся по плану. Сдать объект подрядчики рассчитывают в середине 2022 года.

На сегодняшний день уже утверждены гостевые маршруты протяженностью более 150 км, включающие в себя подъезды к 65 социальным объектам. Они свяжут места проживания участников и гостей Первенства мира, точки питания, объекты развлекательно-культурной программы и саму арену.

Также Александр Бурков обсудил с Дмитрием Чернышенко участие региона в федеральном конкурсе по отбору научно-образовательных центров мирового уровня. Об этой работе рассказал губернатор.

- В течение года власти региона, вузы, предприятия, учёные разрабатывали инновационные и научные проекты. Отобрано порядка 30 проектов, 8 из которых вошли в программу деятельности центра. Созданы наблюдательный и управляющий советы центра, - сказал Александр Бурков.

Вице-премьер похвалил такой подход руководство региона.

- Мы придерживаемся позиции, что регионы должны стремиться объединять вузы, научные институты и бизнес для получения синергетического эффекта для экономики. Региональные НОЦы – отличный инструмент. Следующий шаг – участие в федеральном конкурсе, заявка регионом уже подготовлена, - отметил Дмитрий Чернышенко.