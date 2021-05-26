Сегодня пройдет прощание с погибшим на тренировке омским легкоатлетом

Молодой человек скончался неожиданно для всех. Фото: пресс-служба министерства культуры и спорта Омской области

Несколько дней назад в Омске прямо на тренировке трагически скончался 23-летний легкоатлет Григорий Малярекнко. Молодой человек уже успел получить звание мастера спорта. О причинах смерти официально пока ничего не известно, но источники из окружения спортсмена в беседе с ТАСС предположили, что виной всему может быть оторвавшийся тромб. Недавно спортсмен также переболел и коронаирусом.

Церемония прощания с Григорием Маляренко пройдет сегодня, 26 мая с 13:00 до 15:00 в Омске по адресу улица 10 лет Октября дом 208в. А похороны пройдут на кладбище поселка Береговой.