Масочный режим в Омске продлили до 30 июня

Запастись масками придется еще как минимум на месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже больше года в Омской области действуют коронавирусные огранияения. Большинство из этих мр уже ослабили, но еще остаются в силе масочный режим. По его условиям все омичи обязаны носить медицинские маски или респираторы в закрытых помещениях и общественном транспорте. Не отменяют и режим повышенной готовности.

Прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Омске. Его участники решили, что снимать существующие ограничения пока рано. Статистика заболеваемости пока слишком нестабильна, после майских праздников снова зафиксировали прирост числа заражений. Поэтому масочый режим в Омске решили продлить еще на месяц, до 30 июня.