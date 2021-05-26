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Общество26 мая 2021 6:40

Масочный режим в Омске продлили до 30 июня

О сохранении режима повышенной готовности приняли решение на прошедшем оперштабе
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Запастись масками придется еще как минимум на месяц.

Запастись масками придется еще как минимум на месяц.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже больше года в Омской области действуют коронавирусные огранияения. Большинство из этих мр уже ослабили, но еще остаются в силе масочный режим. По его условиям все омичи обязаны носить медицинские маски или респираторы в закрытых помещениях и общественном транспорте. Не отменяют и режим повышенной готовности.

Прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Омске. Его участники решили, что снимать существующие ограничения пока рано. Статистика заболеваемости пока слишком нестабильна, после майских праздников снова зафиксировали прирост числа заражений. Поэтому масочый режим в Омске решили продлить еще на месяц, до 30 июня.