Омич пожаловался, что его машину обстреляли

Владелец авто предположил, что стекло разбилось от выстрела. Фото: «Аварийный Омск»

Житель Омска рассказал в соцсетях о неприятном случае, который произошел с его знакомым на одной из магистралей города.

- Только тронулся и – бах... Красный Путь, в районе остановки «Улица Рабиновича». Скорее всего, стрельнули «пулькой». Будьте осторожны, – предупреждает автор поста.

Фото: «Аварийный Омск»

Впрочем, большинство комментаторов считают, что все произошло по естественным причинам – стекло лопнуло из-за перепада температур на жаре.