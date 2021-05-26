Водоканал опроверг заявление мэрии о том, что омские фонтаны не работают в жару из-за неисправности

В социальных сетях омичи недоумевали, почему в 35-градусную жару городские фонтаны никто не включает. Фото: ВКонтакте

В социальных сетях омичи недоумевали, почему в 35-градусную жару городские фонтаны никто не включает. В мэрии заявили, что фонтаны были переданы ОмскВодоканалом на баланс города в прошлом году. И их состояние оставляет желать лучшего: сооружения неисправны, поэтому не запускаются.

Однако ОмскВодоканал выступил с заявлением, в котором слова администрации не подтверждает. Коммунальщики признают неудовлетворительное состояние фонтанов, говорят, что по закону на эти ремонт сооружений не могли тратить средства инвестпрограммы, но пытались поддерживать фонтаны в рабочем состоянии и периодически красили.

- Обслуживая фонтаны до 2020 года, силами АО «ОмскВодоканал» проводилась поддержка работоспособности насосного оборудования, ежегодно проводился косметический ремонт и покраска конструкций фонтанов, а также регулярная уборка мусора из чаш фонтанов и их локальное восстановление при необходимости, - говорится в официальном заявлении пресс-службы ОмскВодоканал. - Исправность и работоспобность насосного оборудования подтверждается тем, что в 2021 году по просьбе администрации Омска сотрудники омского водоканала помогали запустить фонтаны на День Победы для создания праздничной атмосферы в городе.