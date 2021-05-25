На видео попал момент жесткой аварии в центре Омска

От удара оба автомобиля выбросило на тротуар. Фото: ВКонтакте

Накануне вечером в Омске произошло серьёзное ДТП. На перекрёстке улиц Яковлева и Гусарова, практически в самом центре города, столкнулись два автомобилиста. Оба были уверены, что успеют проскочить, поэтому даже не стали притормаживать перед перекрёсток, если судить по видео.

От удара капоты машин сильно помяло, а оба автомобиля выбросило на тротуар. Повезло, что там не было никого из пешеходов, это на самые популярные улицы для прогулок. О пострадавших пока ничего не известно, но, судя по фото, на месте работали спасатели. Видимо, кого-то из водителей пришлось доставать из помятой машины.

В комментариях омичи предполагают, что виноватым мог быть водитель синей машины, так как ехал по второстепенной дороге и должен был уступить.