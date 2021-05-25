Со стены дома в районе Левобережья в Омске отвалилась штукатурка

Большой кусок штукатурки упал с верхнего этажа. Фото: ВКонтакте

Неладное в последнее время происходит с фасадом домов. Не везёт жителям Нефтяников, там из стены дома 53 по улице 20 Партсъезда вываливается кирпичи. О проблеме стало известно ещё месяц назад, но сейчас она только усугубилась.

У жителей дома на улице Ялтинская на Левом берегу проблемы пока не такие серьёзные, но неменее неприятные. Там на верхнем этаже отвалилась штукатурка. Огромный кусок упал прямо над подъездов. Часть упала на козырёк, часть на тротуар. К счастью, никто не пострадал. Жильцы считают, что управляющая компания бездействует, а комментаторы в соцсетях считают, что проблема не только в этом, но и бездействии самих жильцов.