Омичу, который украл телефон у умиравшего офицера, вынесли приговор

Равнодушный омич получил условный срок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, трагический случай произошел 24 июня прошлого года. 31-летнему старшему лейтенанту Воздушно-космических сил России Артему Ермакову стало плохо во время пробежки. Мужчина упал на землю.

Это привлекло 41-летнего Станислава Трошкина. Но вместо того, чтобы помочь умиравшему от сердечного приступа человека, прохожий воспользовался его беспомощным состоянием, украл у него сотовый и скрылся. В результате такого вопиющего равнодушия Артем Ермаков скончался.

Происшествие попало на запись камеры наблюдения. По ней и нашли вора. Сегодня, 25 мая, ему вынесли приговор.

- Признан виновным по части 1 статьи 158, [осужден] на 1 год лишения свободы с применением статьи 73 условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца, – на сообщает NGS55.RU со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда Омска.