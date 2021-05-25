В мэрии объяснили, почему омские фонтаны не работают в жару

Насладиться прохладой от воды около нескольких популярных фонтанов не получится. Фото: Веселовская Анна

Жара в Омске стоит нешуточная. В такую погоду хочется оказаться поближе к воде, пройтись по набережной или, например, посидеть у фонтана. Вот только далеко не все из них работают. Не дествуют сразу несколько фонтанов в центре Омска: скверах 30-летия ВЛКСМ, им. Дзержинского, Первомайском, а также цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.

В мэрии объяснили, что большинство из них небезопасно использовать. Сейчас решается вопрос об их починке, но когда именно это произойдет, сказать пока сложно.

- С 90-х годов они находились на содержании «Водоканала», в 2020 году по решению суда были переданы в городскую казну. На момент передачи эти фонтаны находились в аварийном состоянии. Это подтверждается актом комиссионной проверки, которая была проведена после передачи фонтанов в этом же году. Так как фонтаны являются аварийными, их эксплуатация в таком состоянии является недопустимой и небезопасной для граждан. Для того, чтобы запустить фонтаны, необходимо провести их капитальный ремонт. На сегодняшний день, прорабатывается вопрос о проведении технического освидетельствования состояния фонтанов, а также о разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта данных фонтанов, - прокомментировали изданию «НовыйОмск» в департаменте городского хозяйства.