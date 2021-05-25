Жара в Омске побила вековой рекорд

Пойти на пляж в такую жару совершенно не хочется.

Омск продолжает ставить температурные рекорды. Один был установлен 23 мая. Тогда температура воздуха достигла +33,1 градуса. До этого максимум в этот день фиксировали +33. А сегодня днем температура установила куда более уверенное преимущество и побила рекорд, поставленный 105 лет назад.

25 мая 1916 года в Омске фиксировали +33,6 градусов, а сегодня, как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, около 15:00 температур воздуха поднялась до +35,2 градусов. Почти на два градуса жарче.

Аномальная жара продержится еще примерно сутки. Синоптики обещают резкое похолодание в четверг, 27 мая. Температура упадет до +19 градусов. Но прохладно будет совсем недолго, уже к выходным жара вернется.