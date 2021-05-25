Омский фермер заплатит полмиллиона за лесной пожар

Из-за пала травы на поле фермера загорелся лес. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омская область еще не оправилась от природных пожаров. Да и погода пока только располагает к появлению новых. Но пока омичам предстоит рассчитаться за старые. Одному из фермеров Азовского района за устроенный месяц назад лесной пожар присудили крупный штраф.

В пресс-службе лесхоза уточняют, что неоднократно предупреждали фермера о необходимости провести опашку и проложить минеральную полосу там, где его поле подходит к лесу, но фермер этого не сделал. А в апреле тракторист, работавший на него, поджег на поле траву. Естественно огонь перешел на лес. Фермеру предстоит заплатить штраф в 500 тысяч рублей, а трактористу - 5 тысяч.