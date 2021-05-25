Омский таксист помог задержать дачных воров, загнав их в тупик

Таксист наткнулся на воришек случайно, но не растерялся и помог их задержать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С приходом лета возобновляется и сезон дачных краж. Люди возвращаются на фазенды и оставляют там ценные вещи, это и привлекает воришек. Группа таких орудовала в СНТ «Железнодорожник». Они довольно успешно выносили из домов все, что представлялось ценным, пока ночью не попались местному таксисту. Мужчина застал приятелей за погрузкой краденого. Двое попытались сбежать пешком, а третий не стал бросать машину и попытался скрыться на ней, но быстро заехал в тупик.

Когда на место прибыла полиция, следователи установили личность водителя. Им оказался ранее судимый 25-летний омич. Быстро нашли и двух его подельников. Они пешком прошли около 15 километров и оказались в селе Лузино. Оттуда на автобусе они и вернулись в Старый Кировск.

Оказалось, что в омичи совершили целую серия грабежей, они обнесли шесть дач в Ленинском округе и две в Октябрьском. Пилами и топорами воришки вскрывали сараи и забирали инструменты, металлолом, провода и чугунные печи. Как уточнили в пресс-службе полиции, все трое уже были судимы за аналогичные преступления. А по всем эпизодам заведены уголовные дела.