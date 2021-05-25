Стало известно, когда в Омске спадет жара

Уже в ближайшие дни температура на улице станет намного комфортнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето еще не наступило, а в Омской области уже установилась аномальная жара. Чтобы облегчить жизнь местным жителям, в городе начали поливать водой дороги.

Судя по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, зной на улице сохранится еще и завтра, 26 мая. Днем воздух прогреется до +38 градусов. Ветер прогнозируют юго-западный 9-14 м/с, порывами 18-23 м/с.

Ночью погода резко изменится. Ожидается град, грозы и сильный ветер.

Зато на следующий день в четверг, 27 мая, станет намного прохладнее. Ночью будет +11...+16, местами до +6. Днем +18...+23, местами +13.

Такая же погода сохранится и в пятницу, 28 мая. Ночью резко похолодает до +1...+6 градусов. Днем ожидается +16...+21 градус.