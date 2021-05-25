В жару 7 районов Омской области остались без воды

Авария на водопроводе произошла сегодня утром. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Сегодня утром жители многих районов Омской области обнаружили, что в их домах нет водоснабжения. Не течет из крана ни горячая, ни даже холодная вода. На улице температура стабильно держится выше +30, что не очень добавляет оптимизма. Без воды людям придется провести весь день примерно до 5-6 часов вечера. К этому времени специалисты «Омскооблпровода» обещают закончить ремонт. Оказалось, всему виной крупная авария.

- 25 мая в 9:30 произошел порыв на магистральном водопроводе Троицкое – Шараповка в Омском районе. На место происшествия выехала бригада сотрудников «Омскоблводопровода», оперативно приступив к устранению повреждения. Решение остановить основные насосные станции связано с целью сохранения воды и эффективного запуска водопровода. В случае острой необходимости на любой объект подадут воду локально, - рассказали в пресс-службе минэнерго.

Сейчас без воды вынуждены обходиться жители 7 районов: Омский, Азовский, Марьяновский, Любинский, Называевский, Москаленский и Исилькульский. Если ремонт пойдет по плану, то вода должна появиться в домах уже через несколько часов.