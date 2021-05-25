В Омске более 200 тысяч человек привились от коронавируса

Провакцинировались чуть больше 10% населения региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным минздрава, в Омской области привились от коронавируса уже 200 291 человек. Правда это только те, кто получил первую часть вакцины «Спутник-V». Дожидаться второго этапа вакцинирования будут 40 453 омичей. А полностью привились уже 159 838 человек.

В тоже время коронавирус не сдает позиций. Каждый день фиксируют около 60 новых случаев заражения. Сегодня выявили еще 56 заболевших. За все время пандемии это число составило уже 47 123.

Выздоровели сегодня чуть больше человек – 59. За все время наблюдений удачно переболели коронавирусом 40 110 омичей.

Погиб за сутки только 1 человек. Всего в регионе насчитали 1 428 смертей от новой болезни.