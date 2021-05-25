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Общество25 мая 2021 10:17

В центре Омска на Ленинградской площади изменят схему движения

Скоро там запретят опасный поворот на мост
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На оживленном перекрестке изменят схему проезда.

На оживленном перекрестке изменят схему проезда.

На перекрестке улиц Ленина и Маленникова при выезде на мост имени 60-летия ВЛКСМ планируют изменить схему движения. О том, как теперь будет организовано движение, рассказали в пресс-службе омской мэрии.

Сейчас при движении с улицы Ленина со стороны улицы Маяковского Водители на светофоре поворачивают сразу на мост, что на большом оживленном перекрестке создает множество аварийных ситуаций. По новой схеме водители смогут проехать под мостом и попасть на него с другой стороны, минуя светофор. Прямой поворот с Ленина на мост запретят.

Поворот направо, на улицу Масленникова, отделят островком безопасности. По мнению специалистов это позволит быстрее проезжать перекресток и не создавать заторов, которые часто образуются в этом месте. После реконструкции там появится и пешеходный светофор.

Как отметили в пресс-службе мэрии, проект изменений уже согласовали с Госавтоинспекцией, его признали соответствующим всем правилам дорожного движения.