В центре Омска на Ленинградской площади изменят схему движения

На оживленном перекрестке изменят схему проезда.

На перекрестке улиц Ленина и Маленникова при выезде на мост имени 60-летия ВЛКСМ планируют изменить схему движения. О том, как теперь будет организовано движение, рассказали в пресс-службе омской мэрии.

Сейчас при движении с улицы Ленина со стороны улицы Маяковского Водители на светофоре поворачивают сразу на мост, что на большом оживленном перекрестке создает множество аварийных ситуаций. По новой схеме водители смогут проехать под мостом и попасть на него с другой стороны, минуя светофор. Прямой поворот с Ленина на мост запретят.

Поворот направо, на улицу Масленникова, отделят островком безопасности. По мнению специалистов это позволит быстрее проезжать перекресток и не создавать заторов, которые часто образуются в этом месте. После реконструкции там появится и пешеходный светофор.

Как отметили в пресс-службе мэрии, проект изменений уже согласовали с Госавтоинспекцией, его признали соответствующим всем правилам дорожного движения.