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Общество25 мая 2021 9:45

В Омске около филармонии на все лето перекроют улицу

Там будут проводить ремонтные работы на трубопроводе
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ремонтировать водопровод будут все лето.

Ремонтировать водопровод будут все лето.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Этим летом во многих районах города будут проводить масштабные ремонтные работы. Для этого некоторые улицы собираются перекрывать на длительный срок. Это не центральные магистрали, но и перекрытие небольших улиц часто оборачивается неудобствами для пешеходов и водителей.

Сегодня в мэрии сообщили о перекрытии на все лето улицы Театральная, которая находится рядом с Концертным залом филармонии. Из-за ремонта трубопровода ее перекроют на все лето с 1 июня до 30 августа 2021 года.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут. Также пути объезда и, возможно, новые места для парковки придется поискать жителям близлежащих домов.