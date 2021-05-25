В Омске около филармонии на все лето перекроют улицу

Ремонтировать водопровод будут все лето. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Этим летом во многих районах города будут проводить масштабные ремонтные работы. Для этого некоторые улицы собираются перекрывать на длительный срок. Это не центральные магистрали, но и перекрытие небольших улиц часто оборачивается неудобствами для пешеходов и водителей.

Сегодня в мэрии сообщили о перекрытии на все лето улицы Театральная, которая находится рядом с Концертным залом филармонии. Из-за ремонта трубопровода ее перекроют на все лето с 1 июня до 30 августа 2021 года.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут. Также пути объезда и, возможно, новые места для парковки придется поискать жителям близлежащих домов.