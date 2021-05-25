В Омске месяц не могут найти женщину в сиреневой куртке

От женщины нет никаких вестей уже 3 недели.

В Омске продолжают поиски 48-летней Татьяны Будько. По информации поискового отряда "Лиза-Алерт", она пропала еще 4 мая. Женщина не выходила на связь с родными, они даже не могут предположить, куда Татьяна направилась.

Приметы: рост женщины 164 сантиметра, нормальное телосложение, обесцвеченные волосы и зеленые глаза.

Когда Татьяна пропала, держалась еще довольно прохладная погода, поэтому одета она была в светло-сиреневую куртку, розовую майку, серую юбку в зеленую клетку и темно-синие полуботинки. С собой из дома она забрала черно-белую сумку.

Омичей просят помочь в поисках. Если вы видели Татьяу или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или поисковый отряд "ЛизаАлерт" по телефону 8-800-700-54-52.