Из-за аномальной жары в Омске начали поливать дороги

Чтобы асфальт не расплавился, его охлаждают водой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последние дни в Омске стоит аномальная жара. Днем температура поднимается выше +30 градусов, а на солнце синоптики обещают почти 40-градусную жару. Чтобы не допустить повреждений асфальта в такую погоду, в Омске начали поливать дороги.

- Такой температурный режим может негативно сказываться на состоянии проезжей части, особенно на тех участках дорог, где наблюдается большой поток автотранспорта и повышенная нагрузка на магистрали. Под воздействием высоких температур асфальт становится пластичным и может быть подвержен деформации. Чтобы не допустить деформационных процессов дорожного полотна, дороги первой и второй категории будем поливать дважды в сутки. Дополнительный полив проезжей части будет проводиться на территориях всех округов города утром и в течение дня, - отметил заместитель главного инженера «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Антон Тадин.

Также организуют на время жары и дополнительный полив недавно высаженных растений и цветов в парках и скверах.