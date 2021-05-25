В Омске родители не пустили сына домой, когда он поздно вернулся с прогулки

Подростку пришлось провести ночь на коврике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне омичи в соцсетях поделись фотографией, где прямо на коврике под дверью в подъезде спал подросток. Оказалось, что соседи его хорошо знают, парень живет там же, в квартире и сильно проблемным никогда не был. Жильцы позвали его ночевать к себе, а информацию опубликовали в сети.

В полиции провели проверку произошедшего. Следователи выяснили, что семья проживает на Космическом проспекте и раньше никогда в поле зрения правоохранителей не попадала. Мать рассказала, что 14-летий подросток в последнее время отбился от рук и стал часто задерживаться а прогулках после полуночи. Омичка против физических наказаний, поэтому придумала другой способ вразумить ребенка: когда он в очередной раз задержался, родители просто не пустили его ночевать. Поэтому подросток и остался в подъезде.

Как уточнили в пресс-службе полиции, на омичку составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ей грозит небольшой штраф, а дело рассмотрят в окружной комиссии по делам несовершеннолетних.