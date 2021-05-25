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Общество25 мая 2021 7:25

Райффайзенбанк проведет соревнование по машинному обучению с призовым фондом 700 000 рублей

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Соревнование пройдет на платформе спортивного программирования Codeforces. Участникам будет предложено построить предсказательную модель на основе предоставленных исторических данных.

Условия соревнования были разработаны командой электронной торговли Райффайзенбанка совместно с командой Codeforces.

«Спортивное программирование – это про быстрое и элегантное решение сложных технических задач. Способность первым находить решения и внедрять их с высокой скоростью – одно из важнейших качеств для успеха в трейдинге. Предложенная нами задача не связана с трейдингом напрямую, однако по струтуре имеет много общего с тем, с чем мы работаем каждый день. Мы с нетерпением ждем решений и желаем успехов всем участникам», – прокомментировал Глеб Ярных, директор по электронной торговле Райффайзенбанка.

Лидеры соревнования, которые займут 1-4 строчки рейтинга, получат премии по 100 000 рублей, а конкурсанты на местах с 5 по 10 – по 50 000 рублей. Кроме того, все участники, занявшие места с 1 по 60, получат подарки от банка.

Регистрация открыта до 31 мая включительно, для участия нужно заполнить форму: https://codeforces.com/contests/1522

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