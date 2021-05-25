Почти половина потребителей АО «Омск РТС» оплачивает тепло и горячую воду дистанционно

Число омичей, предпочитающих современные сервисы, постоянно растет. Особенно это стало заметно после начала пандемии в 2020 году. Так, общее количество обращений через сайт, Личный кабинет и социальные сети «Омск РТС» выросло в 2,5 раза.

45% потребителей ежемесячно оплачивают тепло и горячую воду дистанционно, за год их число увеличилось на 7%.

В настоящий момент 42% абонентов зарегистрировано в Личном кабинете, за год цифра выросла на 6%. В Личном кабинете они могут передать показания приборов учета, оплатить начисления без комиссии, оформить заявку на опломбировку приборов учета, уточнить задолженность, а также скачать квитанцию.

Более 40 тысяч омичей ежемесячно получают квитанции на электронную почту. Для того, чтобы выбрать такой тип получения платежного документа, необходимо любым способом обратиться в АО «Омск РТС», сообщив электронный адрес. С прошлой весны число абонентов, выразивших желание получать электронную квитанцию, выросло на 34%.

Более 8 тысяч показаний приборов учета в месяц передают омичи через голосового робота, без привлечения специалиста компании. По сравнению с первым кварталом 2020 года эта цифра увеличилась на 23%.

Заявку на опломбировку счетчика потребители «Омск РТС» могут подать через сервис «Обратная связь» на сайте и в официальных сообществах компании в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Количество направленных дистанционными способами заявок выросло на 19%.

- Использование дистанционных способов оплаты и передачи показаний приборов учета значительно экономит время потребителей: нет необходимости ждать ответа на горячей линии, стоять в очереди. АО «Омск РТС» постоянно расширяет перечень современных сервисов и работает над их усовершенствованием. Мы стремимся к тому, чтобы абонент мог оплатить квитанцию в любое время и в любом месте. Это важно обеим сторонам: омичи получают высокий уровень качества услуг, а ресурсоснабжающая организация - своевременное погашение текущей задолженности за тепловую энергию, - говорит заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.

Потребители АО «Омск РТС» могут воспользоваться следующими дистанционными способами общения с компанией:

Личный кабинет на сайте omskrts.ru: передать показания приборов учета, оплатить начисления без комиссии, оформить заявку на опломбировку приборов учета, уточнить задолженность;

Сервис «Обратная связь» на сайте omskrts.ru: оставить обращение, задать вопрос, прикрепить документы;

Официальные группы АО «Омск РТС» в социальных сетях ВКонтакте vk.com/omskrts и Facebook facebook.com/omskrts/ : оставить обращение, задать вопрос, прикрепить документы;

8-800-770-74-60 (звонок бесплатный, круглосуточно): отдельный номер для передачи показаний приборов учета горячей воды и тепловой энергии в жилых помещениях, здесь же можно передать показания в «Росводоканал Омск»;

Мобильное приложение «Комби» (бесплатно в App Store или Google Play): привязать один или несколько лицевых счетов, передать показания, оплатить начисления без комиссии;

Чат-бот в Telegram (@OmskRTSBot): передать показания, оплатить начисления без комиссии;

Сайт «Все платежи» vp.ru оплатить начисления за отопление и горячую воду по адресу без квитанции и номера лицевого счета;

Электронная почта абонентского отдела (адрес указан в квитанции): передать показания приборов учета

САО – PU_sov@omskrts.ru

КАО – PU_kir@omskrts.ru

ЦАО – PU_cen@omskrts.ru

ОАО – PU_okt@omskrts.ru

ЛАО – PU_len@omskrts.ru

Сервисы банков-партнеров для оплаты начислений: система «Сбербанк Онлайн», «Домашний Банк» для клиентов АО «Газпромбанк», «ОТПДирект» для клиентов АО «ОТП Банк».