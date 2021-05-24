Омич устроил стрельбу по собакам в парке

Накануне в соцсетях омичка поделилась историей о том, как в парке "Зеленый остров" заметила подозрительного мужчину. Он был одет в камуфляже костюм и кроссовки. Женщина не сразу заметила его в кустах. А когда присмотрелась, то ужаснулась. По словам женщины, неизвестный устроил в кустах засаду и стрелял по бездомным собакам.

- Всем добрый вечер! В районе Зеленого острова ходит вот такое ЖИВОТНОЕ!... ОНО ходит с оружием и стреляет по собакам из кустов! - написала в посте омичка.

В комментариях омоичи согласились, что такие методы борьбы с бездомным животными ничем хорошим закончиться не могут, тем более в парке, где полно отдыхающих. Омичка отметила, что уже обратилась в полицию и надеется найти стрелка. Как рассказала женщина, он успел ранить как минимум одно животное из пистолета.