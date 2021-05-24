Омичи приняли участие в учениях по спасению детей

С 20 по 23 мая на территории базы отдыха «Альпийская деревня» прошли учения для добровольцев подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Сибири.

– Наш регион был выбран для проведения такого масштабного мероприятия. Здесь собрались волонтеры из разных субъектов Сибирского федерального округа, чтоб показать свой уровень подготовки и приобрести новые поисковые навыки. Поиск детей должен быть грамотным и профессиональным, – отметил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Участниками учений стали порядка 100 добровольцев из отряда «Доброспас-Омск» и волонтерских поисковых движений Новосибирской, Иркутской областей, республик Алтай и Хакасия, Красноярского края. Опытные инструкторы Российского университета спецназа (Гудермес, Чеченская Республика) разработали обновленную методику обучающей программы.

– Учения организованы в рамках реализации Национальным центром проекта «Учебный центр «Найти ребенка», получившего грант Президента РФ. Мы уже проводили подобные мероприятия в 3-х федеральных округах: Дальневосточном, Северо-Западном, Центральном – и вот теперь в Сибирском. Обсуждаем, какие случаи бывают, а также учим, как действовать, поддерживать связь, пользоваться картой, обмениваться информацией, сообщать в правоохранительные органы и так далее, – рассказал руководитель управления по взаимодействию с регионами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа.

В программе учений тактико-специальная, медицинская, горная и техническая подготовка. В частности, волонтерам предстояло найти условного пострадавшего, уложить его на самодельные носилки и организовать транспортировку из низины на поверхность взгорья на пересеченной местности.

Пропавших малышей ищут с собаками, рацией, тепловизорами. По тревоге поднимаются все. Так искали 3-летнюю Сашу Спиркину в 2014 году и Колю Бархатова в 2019-м, так ищут до сих пор без вести пропавшую Дашу Некрасову и других потерявшихся детей.

По одному на поиски ребенка из волонтеров никто не ходит. Они становятся шеренгой на расстоянии 5 метров друг от друга и продвигаются вперед. Так положено, чтобы искатели визуально находились в поле зрения друг друга. Так удается осмотреть буквально каждый клочок земли в лесу или в поле, найти даже самые мелкие предметы – сотовый телефон, заколку, даже шнурки. То есть то, что потом поможет следствию восстановить картину произошедшего, найти ребенка. В последнее время на помощь поисковикам приходят квадрокоптеры. По словам Гиорги Булиа, такая техника может не только поспособствовать в поисках маленьких «потеряшек», но и «разговаривать» с ними, психологически поддерживая малышей.

По окончании сборов на базе отдыха «Альпийская деревня» все добровольцы получили сертификаты об успешном прохождении обучения