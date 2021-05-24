АО «Омск РТС» в числе победителей конкурса «Лучшая метрологическая служба Омской области»

Основная функция метрологической службы - проверка и регулировка точности работы измерительных приборов и приведение их в полное соответствие установленным стандартам. Специалисты АО « Омск РТС» приняли участие в конкурсе впервые. Они показали достойный уровень профессионализма, творческий подход к работе и высокую степень метрологического обеспечения производства. Всего в этом году в соревновании приняло участие восемь метрологических звеньев крупных предприятий. Все призёры конкурса получили дипломы лауреатов и памятные призы.

Конкурс проводился в шестой раз под эгидой Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области (ФБУ «Омский ЦСМ»). Его цели – повышение авторитета метрологических служб организаций и профессии метролога, передача опыта лучших метрологических служб организаций Омской области, а также содействие в практической реализации Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» и укрепление деловых связей между промышленными предприятиями.