В Омске поймали серийного похитителя самокатов и велосипедов

Омич подъезжал к гаражам, загружал ценные вещи и спокойно уезжал. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Во время патрулирования в Центральном округе наряд полиции заметил подозрительный автомобиль в гаражном кооперативе. Из гаража к ним вышел мужчина, который не смог объяснить, откуда у него в багажнике электроинструменты, детский самокат и запчасти от другого автомобиля. Подозрительным показалось полицейским и то, что задержали омича рядом с гаражом, который оказался вскрыт.

Когда на место прибыли следователи, выяснили, что вещи омич вынес именно из этого гаража. Его владельца быстро нашли, мужчина написал заявление и оценил ущерб в 7 тысяч рублей. Задержанный признался, что уже не в первый раз вскрывает гаражи. Обычно он выносил велосипеды, самокаты, инструменты и другие более-менее ценные вещи. Как уточнили в пресс-службе полиции, 46-летний омич уже был судим за неуплату алиментов и кражу. Теперь на него завели новое дело.