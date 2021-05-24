От коронавируса в Омской области выздоровели более 40 тысяч человек

Удачно переболели ковидом более 40 тысяч человек. Фото: Омская губерния

Коронавирус в Омской области продолжает каждый день заражать новых людей и забирать жизни, но все же есть и выздоровевшие. Их общее число уже превысило 40 тысяч. Сегодня их насчитывается 40 051 человек. За сутки врачи выписали 22 выздоровевших. Такие данные приводит омский минздрав.

Заразившихся заметно больше, 58 человек. В больницу попали 13 из них. Всего в регионе заразились уже 47 067 человек.

Не обошлось и без летальных исходов. Сегодня из-за коронавируса скончался один человек. За все время пандемии погибли уже 1 427 омичей.

В прививочной компании люди участвуют пока не очень охотно, недавно провакцинировались 10% населения Омской области. Сейчас первую часть вакцины получили 198 238 человека, а полностью привиты только 158 752 человека.