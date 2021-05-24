Свалкой опасных ртутных ламп в Омске заинтересовался следком

Совсем рядом с жилыми домами неизвестные устроили свалку ртутных ламп. Фото: ВКонтакте

Недавно в соцсетях появлялось сообщение о том, что в районе Чкаловского поселка омичи нашли свалку ртутных ламп. Их нельзя выбрасывать просто так выбрасывать, а нужно сдавать для утилизации. Неравнодушные уже успели окрестить свалку катастрофой.

Свалкой заинтересовались и в следственном комитете. В ведомстве заявили, что проведут проверку, чтобы установить виновных и дать оценку их действиям.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и лица, нарушившие правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных приборов и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения (ртутьсодержащие лампы), ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, - отметили в пресс-службе СУ СК по Омской области.