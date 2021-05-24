Около 30 тысяч омичей примут участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Более 20 тысяч омских школьников уже выбрали всероссийский конкурс «Большая перемена». Также к большой и дружной команде конкурса присоединились свыше 8,5 тысячи студентов омских техникумов и колледжей, которые впервые с этого года могут участвовать в популярном творческом мероприятии. Регистрация учеников 8-10 классов и студентов продлена до 15 июня.

В ТОП-10 сельских территорий, в которых наиболее активно школьники подают заявки, входят Омский (более 1,7 тыс), Калачинский (свыше 1,2 тыс), Исилькульский (около 1 тыс), Любинский (800), Таврический, Полтавский (700), Называевский, Большереченский (более 600), Марьяновский и Кормиловский (600) районы. В городе Омске на участие в конкурсе «Большая перемена» подали заявки уже более 4,3 тыс детей. Всего на данный момент с учетом студентов техникумов и колледжей, которые в этом году впервые получили право участия, в регионе около 30 тысяч омичей присоединились к команде «Большой перемены». Отметим, что регистрация учеников 8-10 классов и студентов продлена до 15 июня.

Первые этапы конкурса для участников проходят дистанционно на платформе bolshayaperemena.online. После тестирования на тип личности, вид интеллекта и присущий способ действия участники смогут выбрать одно из 12 направлений конкурса и выполнить мотивационное задание. На этапе «Командное состязание» (решение кейсов) конкурсанты смогут пригласить к участию команду и педагога наставника. Очные полуфиналы конкурса для старшеклассников пройдут во всех федеральных округах, а финал состоится в ноябре в МДЦ «Артек».

В новом сезоне вместе со старшеклассниками в конкурсе могут участвовать школьники 5-7 классов и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования. Победители среди учеников 8-10 классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тысяч рублей.