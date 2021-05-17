В учебно-опытном хозяйстве Омского ГАУ началась посевная кампания

Селекционный процесс и научные исследования ведутся с различными видами сельскохозяйственных культур. Студенты активно привлекаются для участия в закладке и проведении исследований различных научно-исследовательских направлений.

Работы проходят в штатном режиме, а их темпы соответствуют графику учебного процесса. Для проведения сезонных полевых работ Омский ГАУ располагает всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

Ассистент кафедры агрономии, селекции и семеноводства С.А. Молявко объясняет обучающимся принцип разбивки опытных участков и правила посева селекционных питомников размножения.

Старший преподаватель кафедры агрономии, селекции и семеноводства В.Е. Пожерукова проверяет качество выполненного посева гибридных и селекционных питомников, которые отличаются большим объемом образцов и ограниченным количеством семян, поэтому осуществляется вручную. И только на завершающих этапах селекции посев проводится с помощью специальной малогобаритной селекционной техники.

Профессор Н.А. Рендов объясняет студентам принцип расчёта и настройки нормы высева высевающего аппарата сеялки для полбяной пшеницы.

Директор ООО «Русь-Агро» Р.В. Топеха проводит беседу с обучающимися агротехнологического факультета с целью оценки усвоенного материала и предложением будущего трудоустройства.