На Международной конференции обсудили науку, производство и образование

На конференцию поступило более 100 статей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени, Оренбурга, Красноярска, Краснодара, Якутска, Нур-Султана, Минска и других городов России и зарубежья.

В работе пленарного заседания конференции в дистанционном формате приняли участие ученые и производственники из ФГБОУ ВО Омский ГАУ (Омск, Россия), ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (Москва, Россия), АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Нур-Султан, Республика Казахстан), ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (Тюмень, Россия); АО «Газстройпром», (Санкт-Петербург, Россия).

Работу пленарного заседания открыла и.о. декана землеустроительного факультета, кандидат экономических наук, доцент кафедры землеустройства Ольга Николаевна Долматова.

С приветственным словом выступил проректор по научной работе ФГБОУ ВО Омский ГАУ, кандидат экономических наук, доцент Юрий Иванович Новиков:

«Юрий Михайлович – ведущий ученый, педагог, учитель, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный землеустроитель РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Вы прошли славный трудовой путь, связав свою жизнь с Омским сельскохозяйственным институтом имени Кирова, Вы остаётесь верны ему и сегодня, построив карьеру от выпускника института в 1972 году до доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой землеустройства, проректора по образовательной деятельности Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина. Ваш высокий профессиональный уровень, целеустремленность и огромное трудолюбие, замечательные деловые и человеческие качества создали Вам большой авторитет и уважение в профессиональном сообществе землеустроителей. Уважаемый Юрий Михайлович, сердечно поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!»

Юрий Иванович пожелал всем продуктивной работы.

На пленарном заседании конференции были заслушаны и обсуждены 5 докладов:

1. «Юрий Михайлович Рогатнев – путь в науке», докладчики: Долматова Ольга Николаевна, и.о. декана землеустроительного факультета, кандидат экономических наук, доцент кафедры землеустройства, доцент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ; Веселова Марина Николаевна, заведующая кафедрой землеустройства, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

2. «Основные итоги земельной реформы в Республике Казахстан», докладчик: Озеранская Наталия Львовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры землеустройства, доцент, АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина», г. Нур-Султан, Республика Казахстан.

3. «Современные проблемы землеустройства и направления его цифровизации», докладчик: Папаскири Тимур Валикович, декан факультета землеустройства, доктор экономических наук, кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВО ГУЗ, г. Москва, Россия.

4. «Наука, производство и образование: опыт, проблемы и перспективы развития», Подковырова Марина Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры геодезии и кадастровой деятельности, доцент, ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Россия.

5. «Экономическая эффективность оформления права сопутствующей заготовки древесины на земельных участках лесного фонда, предоставленных для строительства магистральных трубопроводов», докладчик: Ядровский Станислав Владимирович, кандидат экономических наук, заместитель начальника управления землепользования департамента природопользования АО «Газстройпром», г. Санкт-Петербург, Россия.

В конференции приняли активное участие преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты. По итогам конференции была принята резолюция. Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике трудов, а также размещены в РИНЦ.