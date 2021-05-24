На следующих выходных 30 мая в Омске перекроют центр города ради полумарафона

В выходные будет перекрыт почти весь центр города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На грядущих выходных в Омске пройдет всероссийский полумарафон Забег.Рф. Его участникам повезет с погодой, по прогнозам синоптиков аномальная жара как раз пойдет на спад. Но водителям стоит быть внимательными, на время проведения марафона перекроют почти весь центр города. Улиза ленина от Драмтеатра и до моста 60-летия ВЛКСМ будет перекрыта почти на весь день. Не получится проехать и по прилегающим улицам.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Фото: пресс-служба администрации Омска

Перекрытия продлятся с 11:00 до 16:00 30 мая, в воскресенье. Публикуем список всех улиц, на которых закроют движение. Проехать не получится:

- по улице Ленина — на участке от площади Победы до дома № 1 по Ленинградской площади;

- улице Партизанской — на участке от дома № 20 по улице Партизанской до улицы Ленина;

- набережной Тухачевского — на участке от улицы Ивана Алексеева до улицы Таубе;

- улице Победы — на участке от набережной Тухачевского до улицы Достоевского;

- улице Таубе — на участке от набережной Тухачевского до дома № 14 по улице Таубе;

- улице Достоевского — на участке от улицы Победы до улицы Партизанской;

- улице Спартаковской — на участке от улицы Партизанской до улицы Голика;

- улице Петра Некрасова — на участке от улицы Партизанской до улицы Голика;

- улице Музейной — на участке от дома № 6 по улице Музейной до улицы Партизанской;

- улице Карла Либкнехта — на участке от дома № 6 по улице Карла Либкнехта до улицы Партизанской;

- улице Щербанева — на участке от улицы Бударина до улицы Ленина;

- улице Думской — на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

- улице Лермонтова — на участке от проспекта К. Маркса до площади Бухгольца, включая площадь Бухгольца, автодороге на участке от площади Бухгольца до улицы Ильинской;

- улице Броз Тито — на участке от площади Бухгольца до дома № 4 по проспекту К. Маркса;

- улице Ильинской — на участке от улицы Броз Тито до улицы Чкалова;

- улице Чкалова — на участке от улицы Ильинской до улицы Ленина;

- улице Короленко — на участке от проспекта К. Маркса до улицы Комиссаровской;

- улице Степана Разина — на участке от улицы Ленина до улицы Комиссаровской.

Также с 6:00 до 16:00 будет запрещена парковка всех видов транспорта рядом с местом проведения забега.