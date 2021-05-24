До конца этой недели можно успеть проголосовать за объекты благоустройства в Омске и области

о 30 мая включительно жители Омской области могут выбрать понравившиеся объекты для благоустройства в Исилькуле, Калачинске и Таре или дизайн-проекты благоустройства территорий в Омске.

Голосование, запущенное 26 апреля Минстроем России и АНО «Диалог Регионы» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», проходит на платформе 55.gorodsreda.ru. С момента старта голосования свой выбор сделали уже почти 92 тысячи жителей региона. Больше всего голосов отдано за дизайн-проекты в Омске (79 499 голосов). Также активно голосуют за объекты благоустройства в Таре (4888 голосов). За объекты в Калачинске отдано 3824 голоса, за объекты в Исилькуле –3709 голосов.

В конце текущей недели голосование завершится. Все жители региона старше 14 лет, которые еще не успели проголосовать, могут это сделать до 30 мая включительно. Процедура занимает несколько минут. Отдать свой голос можно как на платформе 55.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой . В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной. При необходимости можно обратиться к волонтерам, которые работают в общественных местах в Омске, Исилькуле, Калачинске и Таре и помогают проголосовать по номеру телефона.

Объекты, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году. В Калачинске на выбор предложены 4 пешеходные зоны: по ул. Вокзальной и ул. 30 лет Победы, по ул. Калачинской, по ул. Черепова и по ул. Смирнова (от ул. 70 Бригады до ул. Фрунзе). В Таре на голосование представлены пешеходная зона по ул. Ленина (от пер. Спартаковский до ул. 40 лет ВЛКСМ), пешеходная зона по ул. Ленина (от пер. Спартаковский до дома № 98) и сквер Ермака. В Исилькуле можно сделать выбор между пешеходной зоной по ул. Ленина и по ул. Партизанской.

Дизайн-проекты представлены по пяти территориям в четырех округах города Омска, а именно: территория городского сада, площадь им. Лицкевича, сквер им. Панфилова, Старозагородная роща, территория вдоль ул. Моторной и пр. Сибирского. Для каждой территории на выбор представлены по два дизайн-проекта благоустройства, подготовленных с учетом обращений и предложений граждан. Все эти территории благоустроят в 2022 году по дизайн-проектам, которые наберут наибольшее количество голосов.

По итогам четырех недель голосования из тарских объектов лидирует пешеходная зона по ул. Ленина (от пер. Спартаковский до ул. 40 лет ВЛКСМ), за которую проголосовали 3427 человек, из исилькульских - пешеходная зона по ул. Ленина (2764 голоса), из калачинских – пешеходная зона по ул. Вокзальная и ул. 30 лет Победы (1144 голоса). В областном центре отдают предпочтение следующим концепциям благоустройства: площадь Лицкевича – дизайн-проект архитектора А. Сергеева (19505 голосов), сквер Панфилова – дизайн-проект архитектора В. Шевченко (15145 голосов), Старозагородная роща – дизайн-проект архитектора А. Новиковой (10490 голосов), территория городского сада – дизайн-проект архитекторов В. Лебедева и В. Николаева (9403 голоса), территория вдоль ул. Моторной и пр. Сибирского – дизайн-проект архитекторов К. Кудиновой и А. Самошиной (8548 голосов).