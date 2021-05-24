Омичка отсудила полмиллиона за кухонный гарнитур с дефектами

Суд встал на сторону клиентки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичка решила обновить кухню и заказала гарнитур, который обошелся в 373 тысячи рублей. «Ручная» работа начала расклеиваться, расслаиваться и рассыпаться практически сразу. Выяснилось, что мастер не сделал специальную пропитку деревянных деталей, которые портились от проникавшей туда воды.

Просьбу исправить дефекты мебельщик проигнорировал, клиентке пришлось обратиться в суд.

- По итогам рассмотрения суд обязал предпринимателя вернуть недовольной клиентке уплаченную по договору стоимость кухонного гарнитура, который обошелся в 373 тысячи рублей, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф в размере 191 тысячи рублей, назначенный судом за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Исполнительный документ о взыскании денежных средств в пользу омички поступил на исполнение в отдел судебных приставов.